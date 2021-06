Vida Urbana PRF flagra dois adolescentes em para-choque de caminhão em movimento Um dos adolescentes já tinha sido flagrado realizando a mesma prática perigosa há cerca de 11 dias

Dois adolescentes que colocavam sua vida em risco se equilibrando em para-choque de caminhão em movimento na rodovia federal foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no perímetro urbano de Araguaína, norte do Estado. Conforme a corporação, o flagrante foi registrado quando a equipe realizava ronda no local. Ao abordar o veículo, o condutor do caminh...