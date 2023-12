Equipes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam quase 100 kg de maconha dentro de caixas despachadas como produtos de coleção de livros. A apreensão ocorreu no km 332 da BR-153, em Guaraí, no domingo, 17.

Segundo a PRF, a equipe deu ordem de parada a um ônibus rodoviário Scania/Mpolo Paradiso, que saiu de Goiânia (GO) com destino a São Luís (MA).

De acordo com a corporação, ao realizar a vistoria no compartimento de bagagens do ônibus, encontraram três caixas despachadas, envelopadas com fita adesiva e com nota fiscal descrita como coleção de livros.

“A equipe PRF localizou 114 tabletes envoltos em plástico contendo 99,6 kg de substância análoga à maconha”, divulgou.

A PRF informou que não houve prisão, apenas duas pessoas foram conduzidas como testemunhas. A droga apreendida foi levada para a Polícia Civil de Guaraí.