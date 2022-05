Vida Urbana PRF apreende mercadorias transportadas em ônibus com indícios de falsificação Camisetas, carteiras de couro, bermudas e relógios estão entre os itens apreendidos

Em Gurupi, região sul do Estado, na BR- 153, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mercadorias com indícios de falsificação transportadas em ônibus de passageiros que saiu de São Paulo (SP) com destino a São Luís (MA). A apreensão ocorreu na quinta-feira, 19. Entre os itens haviam camisetas, carteiras de couro, bermudas e relógios com indícios de falsificação, além d...