Uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta quinta-feira, 20, resultou na apreensão de 33 kg de substâncias entorpecentes, identificadas como skunk, um tipo de maconha mais forte, e cocaína.

A verificação ocorreu no km 332 da BR-153, no perímetro urbano de Guaraí. Ao verificarem os veículos transportados pela cegonha, os policiais sentiram um forte odor próximo a um dos veículos transportados e aprofundaram a revista.

Dentro do porta-malas do Fiat Uno/Mille, de cor preta, os PRFs encontraram 29 blocos embalados com dois tipos de identificação. De acordo com os policiais, foram apreendidos 17,4kg de substância análoga a skunk e 16kg de substância análoga à cocaína.

Após a revista, os agentes encaminharam o condutor do caminhão

como testemunha e os ilícitos apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil de Guaraí.