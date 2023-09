Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 300 produtos transportados ilegalmente no bagageiro de em um ônibus de transporte rodoviário de passageiros, na segunda-feira, 4, por volta das 11h15 em Guaraí.

Conforme a PRF, durante a fiscalização no bagageiro inferior do veículo, modelo Mbenz/Mpolo, os policiais encontraram 243 cigarros eletrônicos e 96 insumos de dispositivo eletrônico transportados ilegalmente, no km 332 da BR 153.

O veículo de transporte de passageiros tinha saído de Goiânia (GO) com destino a Teresina (PI).

De acordo com a polícia, a mercadoria estava em posse de um passageiro de 41 anos, que informou que havia realizado a compra desta mercadoria para vender em sua loja, localizada em Açailândia (MA).

Os agentes apreenderam a mercadoria ilegal e encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil de Guaraí.