Vida Urbana PRF apreende mais de 21 kg de maconha e dois rádios comunicadores em ônibus na BR-153 Droga estava em uma caixa despachada como produtos de limpeza e em uma mochila no guarda-volumes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 21,4 kg de maconha e dois rádios comunicadores despachados como encomendas em um ônibus de transporte de passageiros na BR-153. O caso ocorreu nesta terça-feira, 23, no km 332 da rodovia federal próximo ao município de Guaraí. Conforme a PRF, a ação ocorreu durante uma abordagem de rotina e durante a fiscalização no com...