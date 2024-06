Vida Urbana PRF apreende mais de 200 aparelhos celulares sem nota fiscal em ônibus na BR-153 De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas suspeitos de 49 e 58 anos foram autuados pelo crime de desvio de mercadoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 210 aparelhos celulares sem nota fiscal, durante abordagem a um ônibus de viagem no km 332 da BR 153, em Guaraí. Segundo a PRF, a apreensão aconteceu na tarde de sábado (15), por volta das 17h30 durante uma fiscalização no ônibus. Os agentes encontraram cerca de quatro caixas com os aparelhos sem nota fiscal. Leia também: Jov...