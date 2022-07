Vida Urbana PRF apreende mais de 120 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína em Araguaína Condutor e passageiro que estavam no veículo abordado durante fiscalização, alegaram que saíram de Confresa (MT), com destino ao interior do Piauí

Na manhã deste sábado, 30, por volta das 10h30, em Araguaína, Norte do Estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem a um veículo GM/D20 custom, encontrou diversos pacotes contendo substância análoga a cloridrato de cocaína, escondidos na lataria do veículo, no Km 150 da BR 153. Conforme a PRF, durante a fiscalização, a polícia encontrou em um com...