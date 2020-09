Vida Urbana PRF apreende mais de 100 eletrônicos sem nota fiscal são apreendidos na BR-153 Equipamentos estavam no compartimento de bagagens

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 118 equipamentos eletrônicos sem nota fiscal em um ônibus na BR-153, em Paraíso do Tocantins. A ação ocorreu neste sábado, 26, no km 497 durante uma fiscalização de rotina. Conforme a PRF, durante revista no compartimento de bagagens, os policiais encontraram caixas com os equipamentos, que não tinham origem compro...