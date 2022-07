Vida Urbana PRF apreende dois veículos com sinais identificadores adulterados neste final de semana Apreensões de semirreboques ocorreram na BR-153, nas cidades de Brasilândia e Guaraí

Neste final de semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), identificou na BR-153, dois semirreboques com sinais identificadores adulterados. Conforme a PRF, o primeiro caso ocorreu no sábado, 23, por volta das 9 horas, na cidade de Brasilândia, noroeste do Estado, no Km 283. A polícia abordou o veículo volvo/FH 540 6x4T de cor marrom, que tracionava o semirreboque d...