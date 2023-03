A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no fim da tarde de quarta-feira, 1, 50 Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEF) transportados no compartimento de bagagens de um ônibus de transporte rodoviário, durante fiscalização no km 332 da BR 153, em Guaraí, cidade situada no noroeste do Estado.

De acordo com PRF, durante abordagem, por volta das 17h30min, foi realizada fiscalização no compartimento de bagagens do veículo, onde foram localizados 50 cigarros eletrônicos. O ônibus de transporte rodoviário era um Mbenz/Mpolo Paradiso com origem em São Paulo e destino final a São Luís.

Ainda de acordo com a polícia, a equipe solicitou a Nota Fiscal da mercadoria, porém não foi apresentada a documentação.

Os policiais constaram a princípio, ocorrência de contrabando, apreenderam a mercadoria e em seguida encaminharam ao órgão competente para demais deliberações.