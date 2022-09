Vida Urbana PRF apreende 4kg de ouro em Paraíso do Tocantins De acordo com a polícia, uma caixa com 4 barras estava escondida embaixo do banco do passageiro e uma outra na coluna central do veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta segunda-feira, 19, cerca de 4kg de ouro, escondidos em uma caminhonete, durante patrulhamento na BR-153 no município de Paraíso do Tocantins, centro-oeste do estado. Conforme a polícia, ao realizar a inspeção veicular, os policiais localizaram duas caixas com barras de ouro. ...