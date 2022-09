Vida Urbana PRF apreende 269 aparelhos celulares em Gurupi Os produtos não possuíam a documentação fiscal e foram despachados pela transportadora

Na tarde de quarta-feira, 14, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização, apreendeu 269 aparelhos celulares no km 666 da BR 153, no município de Gurupi, região sul do estado. Por volta das 14h, a PRF emitiu ordem de parada a um ônibus de transporte rodoviário de passageiros, conduzido por um homem. Ao fiscalizar o compartimento de carga do...