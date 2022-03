Vida Urbana PRF apreende 129 comprimidos de rebite em duas ocorrências na BR-153 Anfetamina faz motorista ficar acordado por mais tempo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou duas apreensões de anfetaminas (rebite) na manhã desta quinta-feira, 10, no km 160 da BR-153, em Araguaína, Norte do Estado. Os comprimidos são utilizados geralmente por caminhoneiros e motoristas para se manterem acordados por mais tempo. De acordo com a PRF, os policiais deram ordem de parada a um veículo Scania para f...