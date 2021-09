Vida Urbana Prestadores do Servir reclamam de atraso nos pagamentos e ameaçam suspender serviços Sindessto aponta dívida de mais de R$100 milhões acumulada desde 2018; eventual suspensão afetará mais de 80 mil beneficiários

Em torno de 30 prestadores de serviços do Servir - Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Governo do Tocantins - estão reclamando da falta de pagamento. Devido ao atraso, os profissionais da área da saúde resolveram formar um comissão, na tarde desta segunda-feira, 13, para reivindicar à Secretaria Estadual da Administração (Sefaz) uma resposta sobre o pagamento. O...