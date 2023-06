Três homens de 23, 37 e 39 anos estão presos suspeitos de roubar uma carreta carregada com 38 toneladas de sal para gado e fazer o motorista de 50 anos, natural de Rodeio Bonito (RS) refém por mais de 14 horas. A abordagem ao caminhoneiro ocorreu na tarde de segunda-feira, 29, em uma rodovia próximo a Alvorada, no sul do Tocantins.

Após compartilhamento de informações entre as polícias militares e civis de Goiás, do Tocantins e a Polícia Rodoviária Federal, militares localizaram a carga e a carreta em Itaguari (GO). Os suspeitos acabaram presos na BR-070, sentido Itaberaí (GO), durante perseguição.

O motorista conduzia um caminhão Volvo, acoplado a dois semirreboque, carregados com 38 toneladas de sal para gado, com destino às cidades de Ouro Preto e Jaru (RO), quando um dos assaltantes passou em um carro vermelho, fez sinal com a mão e apontou algo ‘errado’ no caminhão, segundo o relato da vítima na delegacia da Polícia Civil.

De acordo com o caminhoneiro, ao percorrer cerca de 15 km, resolveu parar na cidade de Alvorada para checar a carreta. Enquanto verificava os pneus, um carro branco se aproximou, um homem desceu armado e ordenou que o motorista ficasse quieto e não olhasse para o suspeito.

Empurrada para debaixo do estepe, a vítima foi questionada pelo assaltante sobre a carga, notas fiscais, armas, dinheiro escondido, se fazia uso de remédio controlado ou se era fumante. Um segundo suspeito teria assumido a direção do caminhão a partir dali.

Segundo o relato da vítima na delegacia, o assaltante arrumou uma ‘mala’, entraram em um veículo e percorreram aproximadamente 30 minutos, onde deixaram a vítima no mato, cerca de 70 metros da rodovia.

No mato, um outro assaltante chegou dirigindo um veículo e também questionou o motorista sobre localizador no caminhão, destino da carga, rota e a frequência com que conversava com o ‘patrão’.

Durante a madrugada, ainda no meio do mato, um carro chegou no local com água e bolacha. De acordo com a declaração da vítima, ao amanhecer, novamente um carro chegou e o assaltante mandou que ficasse por mais 1h e, depois, poderia ir embora.

A vítima contou na delegacia que tentou carona na rodovia, porém, ninguém parou, então andou até uma fazenda onde acionou a Polícia Militar de Alvorada. Ele também descreveu características de um dos assaltantes e declarou que eram ao menos três homens.

Além do cavalo trator e dos dois semirreboques levados, com a carga avaliada em aproximadamente R$ 12 mil, também roubaram R$ 1,5 mil em dinheiro, um celular A13 e roupas.

Prisão de suspeitos

De acordo com a Polícia Militar de Itaberaí, durante a análise das imagens do Sistema de Monitoramento da cidade, confirmaram o momento em que a carreta entrou e saiu do município sentido a Itaguari, acompanhada de um VW/Gol de cor branca.

Assim, intensificaram o patrulhamento na BR-070, quando visualizaram um veículo com as mesmas características do flagrado pelas câmeras de segurança. O condutor, ao perceber que as viaturas se aproximavam, acelerou e tentou fugir.

Segundo a PMGO, durante consulta aos sistema,constatou que um dos ocupantes possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Os três homens foram conduzidos a Central de Flagrantes de Itaberaí (GO) e lavrado Auto de Prisão em Flagrante em por roubo qualificado e associação criminosa.