Presos da Casa de Prisão Provisória de Palmas começaram o treinamento para confecção de máscaras que serão utilizadas por servidores do sistema prisional, população carcerária e profissionais da rede pública de saúde do Estado.

O treinamento contempla, inicialmente, quatro detentos, entre eles J.F., de 27 anos, que está entusiasmado com a oportunidade. “Eu já tinha trabalhado em uma fábrica de roupas tirando as linhas, estou bem animado em aprender a costurar e com isso poder atuar numa nova área de trabalho e voltar para a sociedade com uma profissão e quem sabe já com um emprego”, vislumbrou. O interno contou também como está se sentindo em ajudar as pessoas. “Estou me sentindo muito útil, pois estou ajudando a sociedade confeccionando as máscaras de proteção contra o novo coronavírus e assim cuidando da saúde das pessoas”, enfatizou.

O secretário executivo da Cidadania e Justiça (Seciju), Geraldo Cabral, falou sobre a contribuição dos encarcerados no combate à transmissão do novo Coronavírus. “Agradecemos os reeducandos pelo trabalho de fabricar as máscaras que serão usadas pelos servidores e pela população carcerária, com esse trabalho estarão contribuindo para que todos permaneçam saudáveis”.

De acordo com a Seciju, a unidade fabril tem capacidade para produzir 30 mil máscaras faciais artesanais que serão confeccionadas com meltbow, um tecido filtrante, encapado por TNT médico-odonto-hospitalar, conforme orienta a Resolução RDC nº 356, publicada no último dia 23, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que dispõe sobre os requisitos para a fabricação.

A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), e a empresa Embrasil Serviços, cogestora da CPP de Palmas e da Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota, com a participação da Passini & Pereira, empresa fornecedora dos uniformes dos internos para as duas unidades prisionais.