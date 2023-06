A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira, 1º de junho, Danilo Goncalves Pereira, um jovem de 20 anos, conhecido como "Pica-pau" acusado de inúmeros furtos tentados e consumados na região sul de Palmas desde 2020.

A ordem de prisão é do juiz Rafael Gonçalves de Paula, da 3ª Vara Criminal de Palmas, expedida na terça-feira, dentro de uma investigação aberta para apurar o furto ocorrido em um escritório de advocacia no dia 13 do mês de maio.

O advogado chegou no escritório e se deparou com a porta de vidro e de madeira do seu escritório arrombadas, os móveis revirados, e constatou a falta de uma televisão e um computador.

A partir das imagens do circuito de do local invadido, do reconhecimento dele feito pela mãe, uma diarista de 43 anos, e da confessou pelo próprio suspeito, a polícia o indiciou por este furto no escritório, no dia 29 de maio.

Dois dias depois, a polícia concluiu pelo menos cinco investigações contra o suspeito, todas por furto (tentado e consumado) e pediu sua prisão preventiva, atendida pelo juiz Rafael de Paula.

Pica-pau responde a três ações penais por crimes entre 2021 e 2022 e é investigado em vários inquéritos criminais por furto, todos concluídos nesta semana.

Uma ação penal de janeiro do ano passado o acusa de ter furtado na companhia de mais dois suspeitos a loja de uma operadora de telefonia, em Taquaralto, quando houve o furto de 3 notebooks, dois celulares e uma TV.

Outra ação penal de novembro do ano passado o acusa de ter arrombado um mês antes, a porta principal de um consultório odontológico e ter levado uma TV de 55 polegadas, uma máquina de cartão e um celular.

A terceira ação é de abril deste ano. O Ministério Público o acusa de ter arrombado um consultório médico de Taquaralto e ter levado 9 equipamentos de informática, incluindo dois notebooks e aparelho celulares.

Pica-pau está indiciado um inquérito pela tentativa de furto, no dia 24 de abril, em um comércio de rodas automotivas no setor Santa Fé. O alarme soou e Danilo fugiu. A polícia conclui o inquérito na quarta-feira, 31.

Na mesma data, saiu indiciado pelo furto de dois computadores de um comércio da avenida Taquaraçu, em Taquaralto, cometido na noite do dia 25 de abril deste ano.

Outro indiciamento imputa a Pica-pau o arrombamento e furto de objetos de um laboratório clínico da Rua 8, em Taquaralto, no dia 7 de maio deste ano, e mais um por ter furtado tesouras profissionais de uma loja pet no mesmo bairro, na noite seguinte.

“A prisão preventiva do representado mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, pois é pessoa contumaz no cometimento de crimes contra patrimônio, conforme se pode verificar na certidão de antecedentes criminais”, escreve o juiz.

A ficha do suspeito, segundo o juiz, exige a “adoção de medida mais enérgica para proporcionar segurança à população” e o investigado “representa risco à ordem pública, e poderá reiterar na prática de fatos como aqueles que resultaram em sua prisão”.

O JTo não encontrou advogados ou defensores públicos vinculados ao réu. O espaço está aberto para manifestações.