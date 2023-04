Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde de segunda-feira, 10, no setor Parque Bom Viver, em Araguaína, região norte do estado, um homem de 25 anos por furto. Com o suspeito foram localizados fios elétricos pegos de uma residência.

De acordo com a polícia, quando a viatura chegou, o suspeito estava imobilizado por populares que relataram terem flagrado o homem cometendo o crime. Os agentes disseram que havia fios no chão, aparentemente arrancados da instalação da casa.

Ainda segundo os militares, a porta da residência estava com vestígios de violação mediante uso de força. Nas mãos do suspeito, os policiais constataram lesões e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros atendimentos e conduziu o suspeito até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Após o atendimento médico, os policiais levaram o homem para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.