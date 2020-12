Vida Urbana Preso por estupro, um dos 7 fugitivos da CPP de Palmas é recapturado; túnel é encontrado na cadeia Prisão ocorreu quando foragido se escondia em uma área de mata próximo ao distrito de Taquaruçu e as buscas pelos demais continuam; Seciju descobre escavação de novo túnel na unidade da Capital ao realizar vistoria

Uma ação das forças de segurança do Tocantins localizou e capturou um dos sete fugitivos da Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP) no final de novembro. A detenção de Deusire Pereira Carvalho, de 58 anos, ocorreu nesta sexta-feira, 4, por volta das 10 horas, durante uma ação de equipes da Polícia Militar (PM), que atuam no serviço ostensivo e na inteligência, em T...