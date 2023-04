Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 39 anos acabou preso pela Polícia Civil do Tocantins nesta segunda-feira, 3, em Taguatinga, sudeste do Tocantins, após investigações o apontarem como autor de crimes de estelionato. Os golpes teriam sido praticados em sua maioria nos municípios de Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus.

Para aplicar os golpes nos idosos, o homem entrava em contato e se apresentava como servidor da Previdência Social, e informava que as vítimas deveriam ser submetidas a uma prova de vida. Em seguida, ele solicitava informações pessoais sobre e dados dos benefícios recebidos pelas vítimas.

As investigações, conduzidas pela 103ª Delegacia de Taguatinga, apontaram que o suspeito obtinha os cartões e senhas de pagamento dos benefícios e subtraía os valores.

De acordo com o delegado do caso, Lucas Rodrigues, o homem realizava diversas transações, em diferentes estados. “De posse dos cartões, o indivíduo se dirigia até agências bancárias de várias cidades, em estados diferentes, e realizava inúmeras transações, como empréstimos, adiantamentos, saques, transferências, além de utilizar o limite de crédito”, em uma máquina em seu nome, informou o delegado por meio da Secretaria de Segurança Pública.

Contra o investigado pesa uma condenação expedida pelo estado de Goiás, a uma pena de 11 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi julgado pelos crimes de associação criminosa e falsificação de documento público. O processo aguarda julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça.

O inquérito policial apontou ainda que o investigado possui residência no estado de Goiás e utilizava diversos meios fraudulentos para dificultar sua identificação. Entre eles estão assinaturas e sobrenomes diferentes, além de ter cerca de 15 números de CPF vinculados em seu nome, a maioria cancelados.

O homem está preso preventivamente e indiciado pelo crime de estelionato praticado contra idoso, por duas vezes. A pena pode variar de um a cinco anos de prisão.