Preso em Goiás desde 19 de julho apontado como suspeito de ter sido o executor da morte do empresário Elvisley da Costa de Lima, de 54 anos, no dia 24 de janeiro deste ano, o ex-candidato a vereador em Aparecida do Rio Negro nas eleições de 2012, Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Júnior, o Júnior da Serra, de 47 anos, entrou com um pedido de liberdade provisória na manhã desta segunda-feira, 10, em Palmas.

No pedido feito ao juiz da 1ª Vara Criminal de Palmas, a defesa de Júnior da Serra afirma que ele está preso há 20 dias, sem oferecer “nenhuma resistência” à instrução do inquérito policial. Júnior já passou por interrogatório e relatou à polícia “toda a sua versão para os fatos”, segundo a defesa. Além disso, defende que não há motivo que demonstre que se o suspeito ganhar a liberdade irá ameaçar ou prejudicar as investigações do caso.

Preso em Uruaçu, Júnior da Serra foi transferido no 5 de agosto para Aparecida de Goiânia também em Goiás. A defesa diz desconhecer os motivos da transferência e que não consta “qualquer informação” dessa mudança de presídio no processo, que tramita sob segredo de Justiça. O presídio de Aparecida de Goiânia fica a mais de 841. Km da capital tocantinense, onde tramita o inquérito. Para a defesa, isso torna “quase impossível a assistência familiar e jurídica” e ele corre risco de morrer no presídio, porque o suspeito já teria sofrido ameaças internas.

A defesa sustenta ainda que outro acusado de participação da execução do empresário, o empresário Bruno Teixeira da Cunha que também teve a prisão temporária decretada na mesma decisão que a de Júnior da Serra, está em liberdade.

É a segunda tentativa de Júnior da Serra para deixar a prisão. No dia 1º de agosto, ele impetrou um Habeas Corpus no Tribunal de Justiça (TJTO) do Tocantins e teve o pedido negado pelo desembargador Marco Villas Boas, que depois distribuiou o processo para o gabinete de Luiz Gadotti, substituído pelo juiz Jocy Gomes de Almeida. O gabinete de Gadotti é o relator de apelação sobre o caso.

A execução

No dia 24 de janeiro, o empresário Elvisley Costa de Lima morreu após ter recebido pelo menos três tiros no peito, dentro de sua caminhonete estacionada em frente uma panificadora na Avenida Palmas-Brasil. À Polícia Militar, Bruno Cunha relatou que estava com Lima no interior do veículo quando foram surpreendidos por um homem que se aproximou do carro usando capacete e efetuou vários disparos. Logo em seguida, o autor dos tiros evadiu do local.

A Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram diligências na busca do autor do crime e imagens das câmeras de segurança dos comércios do local foram recolhidas para análise. Umas das câmeras mostra o momento que o empresário Elvisley Costa de Lima, 54 anos, é baleado na frente de uma panificadora na Avenida Palmas Brasil. As imagens apontam que o atirador estaciona a motocicleta na passagem entre a avenida e a parte interna da Quadra 704 Sul, sai em direção à caminhonete da vítima, efetua os disparos contra o empresário e em seguida retorna à motocicleta e foge.