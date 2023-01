Vida Urbana Preso e autuado por homicídio culposo, motorista de carreta nega ultrapassagem na hora da colisão Baiano, Anderson Santos disse à polícia que seguia atrás de carreta plataforma que fazia zigue-zague na pista e estava no meio da via antes da batida: “Só vi o farol, só fiz, meu Deus do céu, pronto”.

Anderson Oliveira Santos, 37 anos, o motorista da carreta que colidiu de frente com a van que transportava pacientes que retornavam de Palmas para Almas, está preso na Cadeia Pública de Natividade. Um documento do hospital de Natividade afirma que ele fugiu do local antes de finalizar o atendimento médico hospitalar. A Polícia Civil o encontrou em uma residê...