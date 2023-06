Vida Urbana Preso auxiliar geral com mandado de prisão preventiva após condenação por estupro de vulnerável Com o homem, de 26 anos, a equipe policial encontrou dois pacotes de maconha e uma bolsa com ferramentas, um rolo de arame farpado e uma picareta

A polícia militar prendeu Aldeny Andrade de Araújo Filho, auxiliar de serviços gerais, de 26 anos, natural de Xambioá, na manhã de domingo, 4, em Nova Olinda, região norte do Estado. Ele estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável expedido no dia 25 de outubro de 2022 pela Comarca de Wanderlândia. De acordo com o Boletim de ...