Vida Urbana Presidentes do Itertins e Naturatins foram exonerados após citação em operação de venda de sentenças O governo nomeou a procuradora-geral do Estado, Irana de Sousa Coelho Aguiar, para responder interinamente pelo Instituto de Terras do Tocantins e o diretor de Proteção e Qualidade Ambiental Edvan de Jesus Silva para responder pelo Instituto Natureza do Tocantins

O Diário Oficial do Estado, publicado na noite desta quarta-feira (28), trouxe a exoneração dos presidentes do Instituto de Terras do Tocantins (Itertins), Robson Moura Figueiredo Lima, e do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Renato Jayme da Silva. Ambos são citados na operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de venda de sentenças dentro d...