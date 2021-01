Vida Urbana Presidente do Tribunal de Justiça, Helvécio Maia supera Covid-19 e recebe alta do Hospital de SP Desembargador Helvécio Maia Neto passou cerca de um mês na luta contra a Covid-19

O desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, após avaliação da equipe médica, recebeu alta do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP), após quase um mês de luta contra a Covid-19. O presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) passa bem e ficará mais alguns dias na capital paulista. Em nota o TJTO, informou que a “família agradece o excelente trabal...