Vida Urbana Presidente do TJTO convoca juiz Zacarias Leonardo para substituir desembargador afastado pelo STJ Decreto baixado nesta quinta-feira será referendado pelo Pleno; substituição será pelo tempo que Ronaldo Eurípedes ficar afastado

Decreto Judiciário baixado pelo presidente do Tribunal de Justiça (TJTO) Helvécio Maia Neto convoca para o juiz Zacarias Leonardo, titular da 4ª Vara Cível de Palmas para atuar no Tribunal em substituição ao desembargador Ronaldo Eurípedes, afastado por um ano por decisão do ministro Og Fernandes que desencadeou a Operação Madset, na quarta-feira, 28. Ele se juntará à juíza Célia Regina Régis como juiz substitu...