Vida Urbana Presidente do TJ é transferido para UTI de hospital em São Paulo O desembargador recebeu o diagnóstico da doença no dia 21 de dezembro e a internação foi necessária por recomendação médica

Internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 30 de dezembro devido a infecção pelo novo coronavírus, o presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, apresentou melhora em seu quadro e foi transferido para uma unidade hospitalar de São Paulo (SP). A assessoria do Tribunal informou neste doming...