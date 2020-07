Vida Urbana Presidente do Sisepe Cleiton Pinheiro testa positivo para Covid-19 Após os primeiros sintomas, o representante sindical realizou uma tomografia e identificou mancha no pulmão, quando iniciou o tratamento

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Tocantins (Sisepe), Cleiton Pinheiro, recebeu o resultado positivo para Covid-19 nesta quarta-feira, 1º. Os primeiros sintomas da doença ocorreram no último dia 23, quando Pinheiro começou o isolamento e se afastou das atividades presenciais. Conforme o Sisepe, após a realização de uma tomografia, o médico identi...