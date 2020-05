Vida Urbana Presidente do Inep não descarta adiamento do Enem, mas diz que ainda é cedo para discutir a questão "A data da prova pode ser modificada, mas discutir isso agora ainda é prematuro. Não há elementos suficientes para mudá-la", disse

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, não descarta a possibilidade de a data do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ser adiada, mas acredita que ainda é cedo para discutir a questão. O Inep é responsável pela aplicação do Enem."A data da prova pode ser modificada, mas discutir isso agora ain...