Vida Urbana Presidente da OAB-TO aguarda julgamento de apelação contra sentença que o condenou por estelionato Outro advogado condenado opôs embargos que aguardam julgamento para que o processo siga para a segunda instância, o Tribunal Regional Federal, em Brasília

Um despacho do Juiz federal João Paulo Abe, da 4ª Vara Federal em Palmas, revela que o presidente da seccional tocantinense da Ordem dos Advogados do Brasil, Gedeon Pitaluga Júnior, apelou – isto é recorreu com o recurso de apelação – da sentença que o condenou por estelionato, no uso de documentos falsos para acessar o espólio de uma mulher milionária que mo...