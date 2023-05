Redação Jornal do Tocantins

O presidente da Assembléia Legislativa do Tocantins (Aleto) Amélio Cayres (Republicanos), passou por uma cirurgia emergencial na tarde desta quarta-feira, 17, para a retirada do apêndice. O procedimento ocorreu em um hospital particular na capital e o parlamentar segue em recuperação.

De acordo com a assessoria da presidência da Casa de Leis, Amélio Cayres passou mal durante uma reunião em seu gabinete dno início da manhã e foi levado ao hospital particular por volta das 9h.

Ele passou por uma série de exames na unidade hospitalar e recebeu resultado com diagnóstico de apendicite, com necessidade de intervenção cirúrgica.

A assessoria informou ainda que o chefe do Legislativo está com quadro estável, sob assistência da equipe médica e que novas informações serão divulgadas conforme a evolução do estado de saúde.

Ainda na nota, a família Cayres de Almeida agradeceu pelo apoio e orações recebidas.