Vida Urbana Preservação de 1,6 milhão de hectares da Ilha do Bananal será tema de audiência pública Reunião será realizada no dia 31 de julho, no Fórum de Palmas

A Justiça marcou para 31 de julho, em Palmas, audiência pública para discutir possíveis irregularidades e supostos danos ambientais na Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha do Bananal/Cantão. A audiência começará às 14h, no salão do Tribunal do Júri do Fórum de Palmas, localizado na Avenida Joaquim Teotônio Segurado. A audiência pública para discutir sobre ...