Vida Urbana Presas tentam fugir pelo telhado da Unidade Feminina de Palmas após quebrarem forro de cela Detentas se preparavam para pular o muro da unidade quando policiais penais flagraram o motim

Duas detentas, de nome não informado, tentavam fugir da Unidade Prisional Feminina de Palmas, no domingo, 17, por volta das 14 horas, quando policiais penais flagraram as duas mulheres no telhado do local. Segundo o G1, as duas estavam na cela de triagem, um local usado para abrigar mulheres com prisão provisória decretada e recém-chegadas em isolamento por co...