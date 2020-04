A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) prorrogou por mais 15 dias as visitas nas Unidades do Sistema Socioeducativo e nas Unidades do Sistema Penitenciário do Tocantins. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de ontem, e tem o objetivo de evitar a transmissão da Covid-19, causada pelo novo coronavírus.

Também seguirão suspensas as entregas particulares de gêneros alimentícios, atividades escolares, ações das entidades religiosas e Organizações da Sociedade Civil, além de transferências estaduais e interestaduais dos encarcerados e dos adolescentes em cumprimento de medida.

Todas essas medidas têm como princípio o enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19, sendo que se trata de grupos vulneráveis de responsabilidade do Estado. Estamos levando em consideração as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e as recomendações da Secretaria de Estado da Saúde”, explicou Heber Fidelis, secretário da Seciju.

O secretário informou ainda que nenhum adolescente, reeducando ou servidor, apresentou qualquer sintoma do novo coronavírus até o momento.

Tecnologia

Para minimizar os impactos emocionais desse distanciamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e suas famílias, devido à suspensão das visitas nas unidades do Estado, a Cidadania e Justiça iniciou na última sexta-feira encontros virtuais por meio de vídeo chamada.

Conforme a Seciju, os contatos ocorrem duas vezes por semana e têm o intuito de garantir o fortalecimento do vínculo familiar e sensibilização da família como parceira na ressocialização e no amparo dos adolescentes assistidos pelo Sistema Socioeducativo.