Vida Urbana Prefeituras recuam de termo de consentimento para vacina infantil contra Covid Ministério da Saúde orienta que documento só deve ser exigido quando pais ou responsáveis não estiverem presentes durante a vacinação

As prefeituras de Curitiba, Salvador além de cidades do interior do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, recuaram da exigência da assinatura de um termo de consentimento cobrado aos pais, para aplicação da vacina contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Na maioria dos casos, a decisão foi tomada depois de uma enxurrada de críticas das famílias e de questionamentos de Pro...