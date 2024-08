Vida Urbana Prefeituras no TO estão com inscrições até início de setembro para concursos públicos Interessados têm até o dia 5 do próximo mês para se inscrever para a seleção de Itacajá e até esta segunda-feira (5) para Barrolândia

As inscrições para os concursos públicos das Prefeituras de Itacajá e Barrolândia se encerram no dia 5 de setembro e até esta segunda-feira (5), respectivamente. A organização dos certames está sob responsabilidade do Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa LTDA (ICAP) e INAZ do Pará, respectivamente. Prefeitura de Itacajá A Prefeitura de Itacajá ofer...