Vida Urbana Prefeituras de Gurupi e Araguaína decretaram ponto facultativo em virtude do Corpus Christi Gurupi estabeleceu para quinta-feira, 11, e sexta-feira, 12, e para Araguaína somente na quinta

A Prefeitura de Gurupi e de Araguaína decretaram ponto facultativo nas repartições públicas no âmbito municipal em virtude do feriado religioso de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 11. No Sul do Estado, a gestão decretou a medida para dois dias, quinta e sexta-feira, 12. O decreto n° 0647/2020 foi assinado pelo prefeito, Laurez Moreira, nesta terça-feira, 9. Con...