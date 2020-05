As informações são do G1 Tocantins.

Redação Jornal do Tocantins

As Prefeituras de Cariri do Tocantins e Paraíso do Tocantins anunciaram novas medidas para isolamento sociais e para funcionamento de comércio nesta segunda-feira, 25. As determinações visam combater a pandemia da Covid-19.

Cariri

Em Cariri, a gestão municipal estendeu por mais 10 dias as medidas de isolamento e algumas atividades consideradas foram liberadas, entretanto outras como academias, clubes sociais, balneários e feiras livres seguem proibidas.

Os segmentos que estão autorizados a retornar ou continuar as atividades devem manter a distância de 1,5 metros entre cada pessoa, ter pia para lavagem de mãos com sabão líquido, álcool gel a 70%, papel toalha e lixeira de pedal disponível, além dos funcionários usarem equipamentos de proteção individual.

Outra medida é o reforço dos procedimentos de higiene de todos os ambientes, como depósitos, sanitários e área de circulação de clientes. Também estão determinadas medidas específicas para diferentes estabelecimentos como as padarias e supermercados devem disponibilizar funcionário para embalar os alimentos aos clientes ou oferecer os alimentos já embalados.

As sorveterias e açaiterias devem somente realizar comercialização, estando proibida a consumação no local e como permanência nas proximidades. Os bares, conveniências, lanchonetes, espetinhos e pizzaria só poderão atender no sistema de “delivery”, ficando proibidos de colocar mesas e cadeiras para consumação no local. Os restaurantes localizados às margens da BR-153 poderão funcionar, mas apenas servindo “marmitex”.

Já os salões de beleza e barbearias devem funcionar com agendamento de horário, sendo atendido um cliente por vez, sem sala de espera. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras para toda população e continua proibido o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento comercial, industrial e de serviços ou em local público.

As pessoas com mais de 60 anos continuam com a proibição de circular pela cidade. A realização de velórios continua com tempo máximo de duração de duas horas, com presença apenas de familiares.

Paraíso

Já em Paraíso do Tocantins o decreto de calamidade pública na cidade será prorrogado e as medidas já em vigor serão mantidas, em especial o distanciamento social. A prorrogação é até o dia 28 de maio e mantém suspenso o funcionamento de estabelecimentos como bares, restaurantes, lanchonetes e igrejas.

Não podem funcionar boates e casas de shows, assim como as áreas públicas como estádios, campos, ginásios e quadras de práticas esportivas foram interditadas, assim como as praças e o acesso até a serra do Estrondo.

Já a limitação dos horários de funcionamento para supermercados, farmácias e postos de combustíveis não está mais valendo. As regras de uso de máscaras, proibição de aglomerações e atendimento de forma individualizada no comércio também seguem valendo.