Vida Urbana Prefeituras de Araguaína e Gurupi realizam leilões de imóveis, lotes e veículos em dezembro Em Araguaína, haverá o leilão de instalações de abatedouro, avaliados em R$ 6 milhões, e de 48 lotes públicos; já em Gurupi, o leilão será de mais de 500 veículos e sucatas com lances a partir de R$ 30

As Prefeituras de Araguaína e Gurupi anunciaram a realização de leilões de imóveis públicos e veículos recolhidos em fiscalizações para a metade de dezembro. Em Araguaína, serão quase 50 móveis com arremates em dois dias, terça-feira, 15, e quinta-feira, 17, e em Gurupi serão mais de 500 veículos, entre carros e motocicletas, com leilão na quarta-feira, 16. Conforme a Pref...