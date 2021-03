Vida Urbana Prefeitura vence no TJTO e academia esportiva deve ficar fechada durante lockdown parcial Desembargador Eurípedes Lamounier cassou decisão provisória que autorizava academia Femine funcionar durante decreto municipal, prorrogado até o dia 2

Decisão liminar do desembargador Eurípedes Lamounier, do Tribunal de Justiça (TJTO) cassou decisão do juiz Willian Trigilio da Silva, do dia 18, que havia reconhecido que a Femine exerce atividade essencial e autorizado o funcionamento da academia esportiva durante o lockdown parcial imposto pela Prefeitura de Palmas desde o dia 6 de março. O juiz de primeiro grau h...