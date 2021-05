Vida Urbana Prefeitura terá de indenizar toda a frota usada no transporte coletivo ao fim da concessão em 2022 Reversão da frota - hoje de 180 ônibus -, para o município, sob indenização ao final do contrato, está prevista em cláusula que prevê pagamento por cada veículo utilizado e danos vinculados

O capítulo XVI do contrato de concessão do serviço de transporte coletivo com a empresa Expresso Miracema, firmado em 1992 e aditivado ao longo de três décadas, contém uma cláusula que vai transferir para o palmense mais uma conta ao final da concessão, em novembro de 2022: a Prefeitura vai ter de indenizar a empresa por toda a frota usada ao término do con...