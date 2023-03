O juiz Océlio Nobre deu prazo de cinco dias para que a prefeitura de Palmas acolha animais de rua abrigados em imóvel mantido por organizações não governamentais (ONGs) e embargado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais.

A decisão ocorreu em ação civil pública do Ministério Público que processou a prefeitura por interditar o gatil, mantido pelas ONGs para o acolhimento de gatos abandonados, sem providenciar destinação aos animais, “deixando à própria sorte a coletividade e os felinos em questão”.

O executivo municipal tem prazo de cinco dias para tomar as devidas providências, sob pena de multa diária que pode chegar até o valor de R$ 500 mil.

Na decisão, o juiz lembra que o Ministério Público pediu a “imediata disponibilização pelo Município, seja com estrutura própria, ou com estrutura privada, de local para o abrigo dos animais atualmente hospedados no imóvel das Ongs AUquemia e Patinhas de Palmas”.

O juiz também aponta um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), com o comprometimento de manter animais destinados à doação em boas condições de saúde e higiene e com espaço adequado, além promover o controle de natalidade da população felina, instituir e implantar programa próprio de adoção de animais.

“Muito embora a autuação do gatil date de agosto de 2022, o Ministério Público informa que os animais ainda não foram retirados do local e, com efeito, comprova que tem adotado providências administrativas no sentido de exigir do Município de Palmas uma solução para a situação”, apontou o juiz.

O magistrado destacou ainda que o abandono dos animais nas ruas de Palmas não é salutar, nem aos animais nem à coletividade, e o compromisso firmado pela própria Semus abrange a manutenção de animais em boas condições de saúde.

Em sua decisão o juiz ainda fez referência à relação entre o homem e a natureza. “Cuidar ou não dos animais é uma revelação do estado de respeito ou de desprezo pelo ambiente biológico, refletindo, de modo sistêmico, o cuidado com a saúde pública, com a vida humana e com os valores da civilidade”, disse.

O JTo procurou a prefeitura de Palmas para posicionamento sobre a decisão e aguarda retorno.