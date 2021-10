Vida Urbana Prefeitura suspende temporariamente atendimento da Unidade do Resolve Palmas na Avenida JK Conforme o órgão, suspensão é devido a problemas técnicos na central telefônica e falta de energia no prédio, que foram ocasionados pela intensa chuva ocorrida na noite dessa quinta, 30;

A Unidade do Resolve Palmas, localizada na Av. JK, informou, na manhã desta sexta-feira, 1°, que o atendimento do órgão está temporariamente suspenso devido a problemas técnicos ocasionados pela chuva desta quinta, 30. Segundo o comunicado, o prédio está sem energia e com instabilidade na central telefônica, impossibilitando o atendimento no local. A empresa de telefonia e...