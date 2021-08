Vida Urbana Prefeitura suspende por mau comportamento médico que defende tratamento precoce Penalidade aplicada a Joaquim Rocha é de 30 dias; ele disse não saber o motivo da punição e reforça ser a favor do kit-covid e contra o uso de máscaras

O médico Joaquim Rocha Pereira, servidor do município de Palmas, está suspenso por 30 dias de suas funções nas Unidades de Saúde da Família (USFs). A medida, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), na última sexta-feira, 20, destaca que entre as infrações cometidas pelo médico, segundo o Estatuto do Servidor, está a má conduta e o desprezo pela ética, pela justiça e...