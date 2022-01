Vida Urbana Prefeitura suspende o Palmas Capital da Fé e eventos em espaços públicos Prefeita Cinthia Ribeiro também destacou que irá oficiar o Governo do Estado sobre a necessidade de reativar os leitos hospitalares exclusivos para a Covid-19

Um dia após se reunir com o Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coe), a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), divulgou em seu perfil no Twitter nesta terça-feira, 11, as medidas que serão tomadas gestão para tentar conter mais infecções pelos vírus da gripe e novo coronavírus. Segundo a postagem, estão suspensos eventos realizados em espaços públic...