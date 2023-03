O desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins Eurípedes Lamounier derrubou a liminar do juiz Océlio Nobre que deu prazo de cinco dias para a Prefeitura de Palmas acolher animais de rua abrigados em imóvel mantido por organizações não governamentais (ONGs) e que está embargado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais. Se não cumprisse a decisão do juiz, o Executivo seria multado diariamente em R$ 10 mil até o limite de R$ 500 mil.

A decisão, de caráter temporária, saiu na sexta-feira, 24 de março, em um recurso (agravo de instrumento) apresentado pela gestão de Cinthia Ribeiro (PSDB).

A procuradoria municipal alegou não existir fundamento jurídico para impor à gestão da tucana o “acolhimento pelo ente público de animais saudáveis em poder de particulares”.

De acordo com o recurso, o Código de Posturas do Município traz obrigação de recolher a animais encontrados nas ruas e que não tenham tutores.

“No caso em tela está comprovado que a Associação particular acolheu a abrigou os animais. Está comprovado também que a entidade se comprometeu a buscar outro local para continuidade de suas atividades, mas não cumpriu dentro do prazo avençado”, alega a prefeitura no recurso atendido pelo desembargador às 17h42 de sexta-feira.

“Tenho por temerária a mantença da decisão combatida e, sendo assim, hei de conceder a almejado efeito suspensivo, devendo as partes aguardarem o julgamento de mérito do presente onde, após o devido contraditório e a oitiva do órgão de cúpula ministerial a controvérsia será dirimida pelo órgão colegiado competente”, escreve o desembargador na decisão.

Segundo Lamounier, o Código de Postura trata apenas de animais que trazem risco à sociedade. “A partir do momento em que toma ciência sobre eventual irregularidade ou risco à saúde pública, [o município deve] empreender atividade fiscalizatória, ou seja, tomar, se for o caso, medidas administrativas pertinentes para impor a regularização da situação.”

A ação original é do Ministério Público. O órgão quer a disponibilização pelo Município, com estrutura própria ou privada de um local para o abrigo dos animais atualmente hospedados no imóvel das Ongs AUquemia e Patinhas de Palmas.