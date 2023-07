Redação Jornal do Tocantins

A Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus), realizará nesta sexta-feira, 21, das 8 às 17 horas, o Dia D de testagem de leishmaniose visceral canina.

De acordo com a pasta, a ação ocorrerá nas Unidades de Saúde da Família (USF) Deise de Fátima Araújo de Paula, localizada na Arse 13 (108 Sul) e na USF Loiane Moreno Vieira, na Arse 24 (210 Sul).

O teste rápido é realizado em 15 minutos e o resultado já é informado. Ele funciona como uma triagem para selecionar os animais que testam positivo para fazer o exame confirmatório sorológico, onde a amostra de sangue do animal é enviada ao Laboratório Municipal para análise.

Não é necessário levar a documentação do animal, mas é preciso que ele tenha mais de seis meses de vida para fazer a testagem.

A Semus alerta que nem todos os cães infectados apresentam os sintomas da doença, entretanto, esses são alguns dos sintomas mais comuns da leishmaniose: perda de pelos, descamação da pele, sobretudo no focinho, úlceras na pele, mais comum na orelha, no focinho e na cauda, emagrecimento, desânimo e o crescimento excessivo das unhas.

Ainda de acordo com a secretaria, além de fazer a testagem pelo menos uma vez ao ano, é importante que a população combata o mosquito-palha, transmissor do parasita causador da doença do cão aos humanos, eliminando os possíveis criadouros encontrados em matéria orgânica, como restos de comida, frutas, fezes de animais, folhas e galhos.

A UVCZ também realiza testagem de leishmaniose em cães gratuitamente de segunda a sexta-feira em sua sede, das 8 às 17 horas, sem necessidade de agendamento prévio.