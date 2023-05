A prefeitura de Palmas abriu processo seletivo simplificado para a contratação de 100 motoristas de transporte coletivo, mais cadastro reserva, com remuneração mensal de R$ 2,8 mil e carga horária de 40h.

De acordo com o edital de nº 1/2023 da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), o processo leva em consideração a “necessidade emergencial para o atendimento da população acerca de melhorias no transporte público coletivo municipal”.

Os interessados em participar do processo deverão se inscrever de forma presencial na sede da ATCP, situada na quadra 103 sul, Avenida LO-01 com formulário e documentação solicitadas no edital.

A seleção dos candidatos ocorrerá através de análise documental com pontuação para itens como experiência comprovada como motorista de ônibus, tempo de serviço prestado ao município e grau de formação escolar.

As documentações serão analisadas pela comissão de edital, formada por três membros. A publicação da lista de inscritos com classificação preliminar está prevista para ocorrer no dia 26 de maio com prazo para recurso entre 14h e 18h do dia 29. O resultado final deve ser publicado em 31 de maio.

Os aprovados na seleção passarão por capacitação e treinamento com turmas formadas por 15 integrantes e duração mínima de cinco dias.