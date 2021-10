Vida Urbana Prefeitura prorroga prazo e palmense tem até o dia 14 de novembro para participar do PPA População pode contribuir com o documento através do aplicativo Colab ou pelo site na internet

Devido à baixa procura por parte dos moradores de alguns bairros, a Prefeitura de Palmas prorrogou até o próximo dia 14 de novembro a Consulta Pública do Plano Plurianual (PPA) 2022-2024. O prazo para encerramento da participação popular nesta etapa do processo de elaboração do Plano terminaria neste domingo, 31. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Dese...